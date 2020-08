L'inferno in basso Molise: temperature alte, garbino e incendi che minacciano le case Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. L'inferno in basso Molise. Temperature che ruotano attorno ai 37 gradi, vento di garbino che alimenta i roghi e un caldo atroce. E' questa la cornice in cui si trovano a operare da ore Vigili del fuoco, associazioni di volontariato, come il Cvp di Campomarino, e anche le forze dell'ordine.

Almeno 3 i fronti critici, tutto intorno a Guglionesi, dove la situazione allarma anche per il fumo che ha avvolto il paese, al solito costone tra Campomarino e Portocannone, dove in contrada Buccaro si sta valutando se evacuare qualche famiglia troppo vicina al fronte delle fiamme, sempre a Campomarino anche sul versante della statale 16 e a Casacalenda, dove è dovuto tornare in volo anche il Canadair.

Sforzo massiccio da parte di tutti, utilizzati tutti i mezzi a disposizione.