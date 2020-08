Chiesa di Santa Rita in fiamme a Guglionesi Copyright: Termolionline.it

GUGLIONESI. Nella peggiore giornata estiva a Guglionesi le fiamme hanno interessato il luogo di culto della chiesa di Santa Rita.

Il Comune di Guglionesi informa che in zona Chiesa di Sant'Antonio Abate è sospesa momentaneamente - per sicurezza pubblica - l’energia elettrica per lo spegnimento degli incendi.