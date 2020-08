TERMOLI. Nel giorno dell'inferno nel basso Molise, colpo di coda anche nel quartiere di Rio Vivo-Marinelle, verso la foce del Biferno, dove è divampato un grosso rogo e c'è chi è sceso in strada tra i residenti, sul posto i Vigili del fuoco, impegnati da ore in una estenuante lotta contro fiamme e fumo. In zona i residenti non hanno il metano, ma bomboloni del gas, prontamente disattivati dal personale del 115.

Emergenze ancora serali sulla costa, sempre sul territorio di Campomarino, prima sulla strada per Portocannone, sul solito costone, quindi al lido, dove c'è il camping Marinelle, quello in fumo nel 2007, poi altro rogo nel bosco Fantine, quasi al confine con la Puglia.

Sul posto anche il Cvp di Campomarino, una domenica che sarà ricordata a lungo, vista la devastazione del territorio.