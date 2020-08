CASACALENDA. Isolato un pezzo di linea elettrica a Casacalenda, a causa dell'emergenza incendi. Assessori impegnati assieme alla sindaka Sabrina Lallitto per creare le trincee tagliafuoco. I Canadair torneranno domattina, ma la prima cittadina ammette: «La situazione è triste, drammatica, per quello che è successo, su ben due fronti». Questa estate si sta chiudendo con disastri ambientali incredibili.

Resta inteso che è sconsigliato vivamente avvicinarsi alle zone interessate. Massima solidarietà anche ai colleghi dei territori ugualmente colpiti. Vorrei ringraziare i Carabinieri della stazione di Casacalenda, per sbaglio omessi nel mio post di oggi, che ancora adesso stanno pattugliando il territorio, dopo aver fatto parte della incredibile squadra che ha risolto oggi l'incendio della Difesa. In questi ultimi giorni sono stati appiccati diversi fuochi e pare ce ne sia uno, proprio ora, tra Guardialfiera e Palata. Spero davvero che riescano a individuare i colpevoli. Grazie ancora, a tutti, per l'impegno».