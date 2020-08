GUGLIONESI. Chiesa di Sant’Antonio Abate (anche se più di qualcuno la chiama di Santa Rita) a rischio crollo a Guglionesi. «Una domenica maledetta, all'emergenza idrica delle ultime settimane, si è aggiunta quella degli incendi. Roghi hanno interessato tutto il paese e solo grazie all'intervento tempestivo e massiccio dei Vigili del fuoco, ha permesso di arginare i danni. Un grazie di cuore va a loro. Una giornata veramente tremenda, terminata con l'incendio della chiesa di Sant'Antonio Abate, che versava in cattivo stato, col crollo parziale del tetto avvenuto in precedenza. I lapilli caduti col vento ovunque, che rendevano la situazione incontrollabile, hanno messo a fuoco la chiesa, che ora è a rischio crollo. I muri si sono surriscaldati, farò una ordinanza per la messa in sicurezza e ho interdetto la zona al passaggio pedonale e veicolare, vicina alla scuola e a un'arteria particolarmente importante. Danni ingenti, faremo la conta nei prossimi giorni e lo affronterò anche nel vertice con Toma sulla crisi idrica. Speriamo nelle prossime ore che la situazione migliori». Sono le parole del sindaco di Guglionesi Mario Bellotti, che ha vissuto ieri una delle giornate più difficili da quando è sindaco, superata forse solo dal sisma dell’agosto 2018.