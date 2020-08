GUGLIONESI. The day after. All'alba del 31 agosto resta lo sconforto, la rabbia, l’impotenza. L’impotenza davanti alla rabbia del fuoco che ha bruciato una parte importante di Guglionesi. Una chiesa. La chiesa di Sant'Antonio Abate, conosciuta ai più come Santa Rita. Quella chiesa che, negli anni scorsi, vedeva la benedizione del bestiame e delle automobili. Simbolo di una comunità che rimane in silenzio e nello sgomento più assoluto. Quella piccola chiesa ai piedi delle mura del paese, quasi non c’è più. Un'araba fenice che si scioglie davanti agli occhi increduli dei suoi fedeli e non. Perché quel luogo, anche al non credente, evoca ricordi indelebili.

Ricorda sul suo profilo Facebook, Don Nicola Mattia, parroco di San Martino, ma guglionesano di nascita “All’ordine dei celestini, Guglionesi ha dato 3 ministri generali tra il 1400 e il 1500: Nicola da Guglionesi, Matteo da Guglionesi e Marco da Guglionesi.

L’abate Matteo fondò la chiesa di sant’ Antonio abate con annesso “spedale” nella nostra comunità.

Passiamo davanti alla chiesa di sant’Antonio abate, da quando nel 1434, insieme al suo “Spedale” fu eretta, come un’araba fenice, più volte è caduta e si è rialzata. Speriamo che questo miracolo, per volere di Dio e per opera degli uomini si possa ripetere.

Come la festa dell’Epifania e quella di san Sebastiano, anche la festa di Sant’Antonio abate ha il suo canto nella vigilia che, gli uomini del paese cantano di porta in porta per una serata da trascorrere insieme spensieratamente…

I microfoni spandono le voci che cantano l’inno in mio onore: “In questa collina fiorita…” la salita “du Prtll” dà chiara la sensazione dell’ascesa collinare e anche della fatica che richiede.

Per me, questa è la parte più bella della processione!

Alla dolcezza del calar del giorno, tace la banda, tacciono i microfoni che ogni tanto, lungo il percorso, qualche volta hanno fischiato altre gracchiato ma, i lettori e i cantori, hanno aiutato a pregare. Si sente il rumore dei passi, il respiro affannoso dei portatori, qualche scricchiolio “Di sanda tarlat”, qualche piccolo brusìo tra i presenti e, finalmente l’inno al Creatore s’innalza dal creato tutto che, in questo ultimo scorcio di primavera, sta per esplodere al rigoglìo dell’estate.

Una brezza leggera che viene dal mare offre un lieve profumo di salsedine, muove le foglie sui rami e le fa suonare di una melodia ancestrale. Le prime cicale della stagione, azzardano un annuncio di belle giornate, tra qualche ora, le lucciole offriranno al nostro stupore la loro danza di luci. Avvolti e inondati da questo spettacolo della natura che, sempre uguale, sempre riesce a sorprendere in un panorama che toglie il fiato per il suo splendore, saliamo. Forse, il silenzio, non è dato solo dalla fatica ma anche dalla maestà della natura che, dinanzi a noi, si offre nella millenaria meraviglia e a noi si affida.

Siamo custodi e fruitori di un qualcosa che ci viene consegnato ogni giorno come dono. Di questo dono accolto dobbiamo assumere le difese e garantire la salvaguardia. Il Creato è una carezza che il Creatore dona, con tenerezza assoluta.

Questo spettacolo fa battere il cuore e mette in moto la mente. In silenzio, ci guardiamo intorno e sale l’antica domanda che già il salmista poneva a Dio: “Che cosa è l’uomo perché te ne curi? Il figlio dell’uomo, perché te ne dai pensiero?”.

Il garrire delle rondini in volo sulle nostre teste racconta di canti non fatti da voci di uomini ma lo stesso accolti.

La bellezza di questo popolo in cammino eleva la mente verso percorsi che aprono il cielo”. È un passo tratto dal libro “Con gli occhi di Adamo pag.129; 140”.

In tanti scrivono, commentano che Guglionesi non si piega, non si lascia sopraffare da questi eventi tragici. È un pezzo di storia che brucia nell'animo di tutti. Grandi e piccoli. Ma il fuoco, il fuoco dell'amore per la propria terra diventa la forza per andare avanti e ricominciare.