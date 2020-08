Muore all'ospedale dell'Aquila l'anziana investita in centro, donati alcuni organi

TERMOLI. Non ce l'ha fatta l'anziana signora, Lina De Rosa, investita venerdì mattina, alle 9, in via Cesare Battisti, da una Fiat 600. Nonostante il tempestivo soccorso, il trasferimento al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli e il successivo trasporto con l'elisoccorso all'ospedale dell'Aquila, troppo grave l'emorragia cerebrale causata dal trauma cranico subito nella caduta, dopo l'impatto tra l'utilitaria - guidata da un residente di Petacciato - e la donna.

Il quadro clinico è sembrato sin da subito molto critico e compromesse le chance di sopravvivenza. La morte è sopraggiunta oggi e su volontà della signora, sono stati donati anche alcuni organi, fegato e reni.

Per il conducente ora scatterà d'ufficio l'iscrizione nel registro degli indagati per omicidio stradale, come atto dovuto da parte della Procura.

Il dramma è avvenuto in via Cesare Battisti, pieno centro, traversa che porta dalla “Madonnina” al secondo corso, la pensionata è stata travolta dalla Fiat 600. Purtroppo, la signora ha battuto col capo a terra, sull’asfalto, dopo l’impatto, perdendo anche molto sangue e restando esanime.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. La donna non era cosciente all'arrivo dei soccorritori, aveva escoriazioni alla mano, trauma cranico e anche perdita di sangue dal naso.

E' stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere i rilievi dei Vigili urbani. I medici hanno subito compreso il quadro clinico critico. Purtroppo il trauma cranico subito dopo essere stata travolta dall'auto, che le ha fatto anche perdere conoscenza, ha provocato una grave emorragia cerebrale e i medici del Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo hanno deciso di trasferirla altrove, in una struttura più attrezzata per questo tipo di emergenze.

L’elicottero giunto nel solito antistadio alle ore 15.10, è ripartito non appena giunta la paziente in ambulanza, assistita dai rianimatori, con la presenza dei Vigili del fuoco per garantire la sicurezza, ma nel corso dell'intervento chirurgico alla testa gli stessi medici avevano già compreso come la situazione fosse ormai irreversibile.