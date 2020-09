Una 82enne esce di casa e scompare, partite le ricerche

CAMPOBASSO. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) da ieri sera è impegnato nella ricerca di una persona dispersa a Torella del Sannio. Una signora del 1938, residente del posto, risulta scomparsa dalla propria abitazione e di lei non si hanno più notizie da un giorno. A dare l'allarme la figlia che non riuscendo a contattarla né trovarla ha allertato i Carabinieri del comune di Torella del Sannio.

I Carabinieri hanno quindi messo in moto la macchina dei soccorsi e chiesto l'intervento del Soccorso Alpino.

Questa notte è stato fatta intervenire anche una unità cinofila molecolare del CNSAS per la ricerca della signora a partire dal punto di ultimo avvistamento. Le condizioni ambientali non hanno consentito di avere riscontri significativi. Le operazioni di ricerca sono proseguite tutta la notte e sono tutt'ora in corso. Seguono aggiornamenti