GUGLIONESI. Non c'è pare per la chiesa andata in fumo domenica scorsa a Guglionesi.

Per accertarsi di eventuali focolai all' interno della restante parte della Chiesa a causa del fumo, che ancora insiste, oggi primo settembre, sono stati richiamati nuovamente i Vigili del fuoco che stanno provvedendo alle verifiche dovute a nuovi punti di fumo sotto le macerie del tetto e del legname andate a fuoco domenica 30 agosto.