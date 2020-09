CAMPOBASSO. Continuano incessantemente le ricerche dell'anziana scomparsa a Torella del Sannio. In campo tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Vigili del fuoco, Carabinieri e Carabinieri Forestali, e personale volontario di Protezione Civile.

Nel pomeriggio il Cnsas ha allertato il 6° Reparto Volo della Polizia di Stato di Napoli, Capodichino, per l'intervento di un elicottero per una ricognizione aerea. L'aeromobile in coordinamento con il personale del Soccorso Alpino sul posto, si è recato sul luogo della ricerca in contrada Macchione di Torella del Sannio. Dopo aver preso a bordo due tecnici del Cnsas ha proceduto con una ricognizione aerea di un'ampia zona a partire dal punto di ultimo avvistamento. Durante le operazioni di sorvolo è stato utilizzato anche un innovativo sistema di ricerca in dotazione all'elicottero della Polizia di Stato, che utilizza una videocamera ad alta definizione e ad infrarossi per l'attività di ricognizione ed indagine del territorio.

Dopo un'ora di sorvolo, le ricerche hanno tuttavia avuto esito negativo.

Le operazioni proseguono con ricerche di superficie.

Come è stato precisato dai Vigili del fuoco, l'allontanamento denunciato dalle figlie ha dato inizio alle ricerche già dalla tarda serata di ieri. Grande sinergia dimostrata fino a questo momento da tutte le forze presenti in loco, squadre ordinarie, unità cinofile, volontari del Cnsas, Carabinieri forestali, parenti e amici dell'anziana donna, perlustrazioni effettuate nella mattinata anche da un elicottero drago 54, necessaria la presenza di una unità TAS dedicata al coordinamento delle risorse impegnate nella ricerca.