Picchia la moglie, 40enne finisce agli arresti domiciliari

MONTENERO DI BISACCIA. La piaga dei maltrattamenti in famiglia. Quante volte abbiamo sottolineato già un fenomeno che, purtroppo, non accenna a scemare e che in basso Molise pare avere dei picchi particolari.

Nemmeno l'approvazione del cosiddetto Codice Rosso, ossia una normativa penale che punisce in modo specifico i reati di genere ha provocato una inversione di tendenza.

Ultimo esempio, quanto avvenuto a Montenero di Bisaccia, dove un 40enne del posto, già denunciato in Procura dalla compagnia di via Brasile per reati di violenza domestica ai danni della congiunta, ha reiterato questi comportamenti e su ulteriori informative presentate dai militari dell'Arma della locale stazione, ha portato il gip del Tribunale di Larino a disporre la misura cautelare degli arresti domiciliari, ovviamente in luogo diverso da quello dove abita la moglie e quindi lontano dalla casa coniugale.

La notifica del provvedimento restrittivo della libertà personale è stata effettuata proprio dai Carabinieri del posto, nella giornata di ieri.