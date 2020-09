Venerdì mattina i funerali della signora Lina De Rosa

TERMOLI. Viene restituito oggi alla famiglia, col nulla osta alla sepoltura da parte della Procura di Larino, dopo la conclusione degli accertamenti di natura medico legale all’ospedale San Timoteo, il feretro della signora Lina De Rosa, che ancora non 80enne è stata travolta venerdì scorso in via Cesare Battisti da una Fiat 600, per poi spirare tre giorni dopo all’Aquila.

I funerali della pensionata sono in programma per venerdì mattina alle 11, nella chiesa di San Timoteo, nel rispetto delle norme anti-Covid e dispensati dalle condoglianze.

Alla famiglia De Rosa-D’Ettorre il cordoglio di Termolionline.