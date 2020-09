VASTO. "Sono stato investito da un'auto pirata sulla Statale 16 a Pagliarelli, aiutatemi a trovarla", a parlare così è il 56enne termolese Lillo Granatieri.

E' accaduto venerdì sera intorno alle 20. L'uomo stava tornando a casa in sella alla sua Harley Davinson dopo un pranzo a San Vito Chietino.

Quest'ultimo racconta: "Procedevo in direzione sud quando, poco prima della rotonda, un'auto che zigzagava e che procedeva in direzione nord ha invaso la mia corsia. Mi ha preso la gamba in pieno e staccato una delle borse laterali posteriori. Sono riuscito ad evitare l'impatto frontale, ma la vettura è scappata via senza fermarsi."

Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri della Compagnia di Vasto. I militari stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e di cercare eventuali indizi.

Il 56enne è stato trasferito in ospedale dai sanitari del 118 e attualmente si trova ricoverato presso il reparto di Ortopedia del San Pio di Vasto.

L'imprenditore termolese conclude lanciando un appello: "Se qualcuno ha visto qualcosa contatti le Forze dell'Ordine".