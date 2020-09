Scomparsa già da una settimana, "Aiutatemi a trovare mia madre"

CAMPOBASSO. «Qualcuno ha incontrato Maria Domenica? L'82enne è scomparsa il 31 agosto. E' uscita di casa la mattina e non è più rientrata. Potrebbe aver bisogno d'aiuto. Qualcuno l'ha incontrata?»

Lo chiede anche Chi l'ha visto?

Ma nelle ultime ore è uscita allo scoperto, ancora una volta, la figlia, Liliana Meffe, con questo appello:

"Solo Liliana Meffe, figlia di Maria Domenica Conte, la signora scomparsa il 31 agosto 2020 a Torella del Sannio. Mia madre ha 82 anni, è di statura esile, pesa circa 50 chili, ed è alta 1,60 metri. Capelli e occhi castani solitamente vestita di nero. Lunedì 31 agosto mia madre si è allontanata da casa sua al Macchione, una contrada distante circa 2 km dal centro abitato di Torella del Sannio, piccolo paese in provincia di Campobasso. L'ultimo avvistamento di mia madre Maria Domenica è stato intorno alle ore 12. Nel pomeriggio dopo diverse chiamate senza ricevere risposta mi sono recata a casa sua, verso le 18, e abbiamo visto che non c'era. Abbiamo subito allertato le forze dell'ordine e dalla sera stessa hanno iniziato le ricerche. Ad oggi non abbiamo nessuna traccia di mia madre. Abbiamo lanciato diversi appelli, anche sui social, per reperire notizie, chiedo a chiunque avesse visto o saputo qualcosa di riferirlo a me o alle forze dell'ordine e di non avere paura di parlare. Aiutatemi a trovare mia madre".