Auto tampona bicicletta, una 17enne al Pronto soccorso

TERMOLI. Altro che jersey e rotonde, in via Madonna delle Grazie (come in via Pertini) è sempre un rischio transitare. Una 17enne di Termoli è stata tamponata da un'auto mentre pedalava con la sua bicicletta. L'impatto è avvenuto nelle adiacenze del centro commerciale "La Fontana". Sul posto il 118 Molise coi volontari della Misericordia e la Polizia stradale. L'adolescente ha riportato lievi escoriazioni sul mento e sul ginocchio. Trasportata in ospedale per accertamenti.