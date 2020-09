Le rubano l'auto sotto casa e fuggono spostando transenne della zona interdetta

GUGLIONESI. Una Fiat Panda rossa è stata rubata nella serata di ieri, nel paese vecchio di Guglionesi, in via Largo dei Greci. E' avvenuto intorno alle 23 e riceviamo l'appello della ragazza a cui la vettura è stata sottratta.

«Vogliamo evidenziare questo furto poiché è un tentativo ulteriore nella speranza di ritrovarla e di far qualcosa per questi furti fatti alle 23 di sera in piena estate», riferire la derubata, che poi in un sopralluogo immediato della zona ha anche notato come siano state spostate le transenne messe dal Comune per interdire la zona della chiesa andata a fuoco nell'ultima domenica di agosto.



I proprietari della Panda hanno anche avvertito i Carabinieri già da ieri sera e oggi formalizzeranno la denuncia.