TERMOLI. Mattinata da incubo per i viaggiatori della Tirrenia, specie per chi aveva deciso di trascorrere una sola giornata alle Isole Tremiti, in questa appendice della stagione estiva. Saliti a bordo del traghetto i passeggeri al porto di Termoli, la motonave "Isola di Capraia" non è partita, poiché c'è stata una avaria al motore. Passeggeri rimasti una mezz'oretta lì sopra e poi sono stati fatti scendere.

Per coloro che avevano in mente di fermarsi più giorni c'è stata la possibilità di variare il biglietto, chi invece doveva rientrare in serata ha chiesto, suo malgrado, il rimborso alla biglietteria, presa letteralmente d'assalto. Sul posto anche i militari della Capitaneria di Porto.