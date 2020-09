TERMOLI. Mattinataccia in mare oggi, tra Termoli e le Isole Tremiti. Dopo la Tirrenia che ha dovuto rimborsare i biglietti con l'Isola di Capraia in panne, al largo, nell'Adriatico, a metà navigazione tra le isole Tremiti e Termoli uno yacht in avaria lancia un Sos che viene raccolta da Guidotti Ships e dell'imbarcazione della Libera navigazione del golfo che tornavano dalle Diomedee. A bordo dell'imbarcazione da diporto un principio d'incendio, allertati pure Vigili del Fuoco e Capitaneria di porto che si sono recati sul posto per assistere e soccorrere i diportisti in dfifficoltà. Si è mosso il rimorchiatore San Ciriaco, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il natante, che vedeva a bordo passeggeri ed equipaggio, leggermente intossicati. All'arrivo al porto di Termoli sono stati assistiti dal 118 coi volontari della Misericordia di Termoli.