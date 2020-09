LARINO. Scontro violento tra due veicoli sulla statale 87 nel primo pomeriggio di oggi. L'incidente stradale è avvenuto nel tratto delle piane di Larino, coinvolgendo una Citroen C3 e una jeep.

Sul posto il 118 Molise e le forze dell'ordine. In codice rosso è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli un 36enne residente a Campobasso, con un politrauma della strada e trauma cranico, ma non è in pericolo di vita.

Sull'arteria, in ora di punta, si è formata una lunga fila, visto che la carreggiata era occupata dai mezzi incidentati, la cui rimozione avverrà solo dopo i rilievi compiuti dai Carabinieri della compagnia di Larino.