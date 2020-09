Due incidenti in poche ore nella zona Nord, feriti un 18enne e una bimba di 9 anni

TERMOLI. Due incidenti nella zona Nord e verso l’hinterland oggi pomeriggio. Il primo, alle 15.50, ha visto un ragazzo di 18 anni, in sella al suo scooter, tamponare una vettura nel quartiere di San Pietro, in via Adige. Nell’impatto, è rovinato a terra, procurandosi escoriazioni a una mano. Sul posto Vigili urbani e 118 coi volontari della Misericordia di Termoli. Il 18enne è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.

Successivamente, un’auto in fase di sorpasso ha travolto un’auto che stava scendendo verso Termoli da San Giacomo. Illesi i conducenti, ma una bimba di 9 anni è stata trasportata con l’ambulanza della Misericordia di Termoli e i medici del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale adriatico. Sul posto i Carabinieri.