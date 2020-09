Case di riposo, scattano denunce del Nas per 19 titolari: 6 strutture inadeguate

CAMPOBASSO. A seguito dei continui controlli svolti presso le strutture socio-assistenziali dell’intera regione Molise, attuati anche in relazione all’attuale periodo emergenziale (Covid-19), il Nas Carabinieri ha deferito alle competenti Procure 19 titolari di case di riposo per violazioni al Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (omessa comunicazione all’Autorità di P.S. degli ospiti). Sono state segnalate all’Autorità Sanitaria (sindaci dei Comuni interessati) 6 strutture per sovrannumero di ospiti e carenze strutturali e, in un caso, nell’area matesina, si è proceduto alla sospensione dell’attività per mancanza dei requisiti strutturali-organizzativi (sottodimensionamento degli ambienti e mancanza di personale qualificato) e di idonea autorizzazione sanitaria.