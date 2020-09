I "Bastardi" hanno colpito anche nel borgo antico e in via Lissa Copyright: Termolionline.it

I "Bastardi" hanno colpito anche nel borgo antico e in via Lissa Copyright: Termolionline.it

I "Bastardi" hanno colpito anche nel borgo antico e in via Lissa Copyright: Termolionline.it

I "Bastardi" hanno colpito anche nel borgo antico e in via Lissa Copyright: Termolionline.it

I "Bastardi" hanno colpito anche nel borgo antico e in via Lissa Copyright: Termolionline.it

I "Bastardi" hanno colpito anche nel borgo antico e in via Lissa Copyright: Termolionline.it

I "Bastardi" hanno colpito anche nel borgo antico e in via Lissa Copyright: Termolionline.it

I "Bastardi" hanno colpito anche nel borgo antico e in via Lissa Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Le incursioni vandaliche nella notte scorsa non si sono limitate alla statua di Benito Jacovitti.

Anche le associazioni Turismol e Termoli Medievale denunciano atti vandalici nel borgo antico.

Letteralmente divelte e scaraventate a terra alcune cartellonistiche che invitavano romanticamente i turisti di passaggio nel borgo a baciarsi in determinati punti strategici.

Inoltre, un testimone che abita in via Lissa, da poco asfaltata, via che passa dietro l'ospedale San Timoteo, alle 2.40 ha sentito sfrecciare a tutta velocità due scooter che di colpo si sono fermati, dando un calcio ad uno specchietto di una fiat Fiorino parcheggiata nella via per poi ripartire a tutta velocità verso la zona di colle Macchiuzzo.