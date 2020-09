Tentano di rubare un veicolo in centro, fermati dalla Polizia

TERMOLI. Mattinata che inizia subito con un tentato furto di veicolo in centro, ma con gli agenti del commissariato di Polizia di Termoli prontamente intervenuti che hanno fermato gli autori.

Il colpo è stato tentato intorno alle 4, in via Fratelli Brigida, nelle vicinanze della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna. Subito è stata allertata la centrale della Polizia, che ha inviato due volanti sul posto. I malviventi hanno tentato la fuga, ma sono stati acciuffati poco dopo e portati direttamente in commissariato.