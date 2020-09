Gli sospendono la patente ma si rimette alla guida: fermato dalla Polizia con la cocaina in auto

TERMOLI. Nella mattinata di lunedì scorso, 14 settembre, lungo la Statale 16, in territorio del Comune di Termoli, una pattuglia della Polizia Stradale di Campobasso, durante il normale servizio di viabilità, ha fermato per controllo un’autovettura con tre persone a bordo di nazionalità dominicana. Il conducente, con vari precedenti penali e alla guida dell’auto nonostante avesse la patente sospesa per uso di sostanze stupefacenti, aveva un atteggiamento nervoso e sospetto, così come gli altri due passeggeri. Gli Agenti, insospettitisi, hanno ritenuto di procedere ad un’ispezione del veicolo rinvenendo, occultata vicino lo sterzo dell’auto, una bustina di cellophane trasparente contenente una sostanza polverosa bianca che, dagli accertamenti eseguiti poco dopo, è risultata essere cocaina del peso di 19 grammi. I tre sono stati quindi identificati e denunciati alla Procura della Repubblica di Larino per detenzione di stupefacenti.

Inoltre la Polizia Stradale di Campobasso, unitamente al personale del dipendente Distaccamento di Termoli, poiché il conducente circolava con provvedimento di sospensione della patente, ha provveduto ad effettuare il fermo amministrativo del veicolo ai fini della confisca ed a revocare la patente, comminando anche la relativa sanzione prevista dal Codice della Strada che comporta il pagamento di una somma da un minimo di Euro 2050 ad un massimo di Euro 8200.