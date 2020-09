VASTO. Violento incidente nel pomeriggio di oggi in località Sant'Antonio Abate a Vasto. Un centauro ha perso il controllo dello scooterone su cui viaggiava, per ragioni al vaglio degli agenti della Polizia municipale di Vasto, ed è finito contro una recinzione di una abitazione. Il sinistro è avvenuto nei pressi di una curva in via Cardone. Era in sella ad un Yamaha T-Max.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi e per questa ragione è stato allertato l'elisoccorso. L'uomo è un termolese, N.R. di 44 anni. Quest'ultimo è stato successivamente trasferito presso il San Pio di Vasto in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Disagi al traffico durante le operazioni di soccorso.