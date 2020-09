Colpi a segno nella notte a Santa Croce, almeno tre i furti in casa

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Approfittano della notte pre-elettorale, coi seggi insediate e l'ovvio dispiegamento delle forze dell'ordine per il referendum per mettere a segno colpi in tutto il paese.

Tre i furti, almeno, compiuti nelle abitazioni, nella notte tra sabato e domenica a Santa Croce di Magliano. I proprietari che hanno subito le visite poco gradite dei malviventi denunciano in queste ore l'accaduto al comando stazione dell'Arma, nella speranza che si possa risalire ai topi d'appartamento.