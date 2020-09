Auto contro scooter vicino al cimitero, due ragazzi trasportati al Pronto soccorso

TERMOLI. Incidente stradale su via Foce dell'Angelo, all'altezza dell'incrocio per l'Eurospin e il cimitero. Due giovani su uno scooter sono finiti a terra dopo l'impatto con una macchina, una Lancia Y. Sul posto la pattuglia della Polizia municipale di Termoli e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasferito i due ragazzi al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Intorno al luogo dello scontro si è formato un capannello di persone.