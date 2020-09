Si scontra in macchina con un trattore, 50enne portata al Pronto soccorso

PETACCIATO. Giornata impegnativa anche sul fronte dei soccorsi sanitari e per le forze dell'ordine in basso Molise. Nel tardo pomeriggio di oggi, una 50enne, E. P., si è scontrata con un trattore, sulla strada verso Petacciato. Il mezzo agricolo viaggiava nella sua stessa direzione. Ha rimediato un trauma cranico e varie escoriazioni, per fortuna non è in pericolo di vita, ma l'auto ha subito ingenti danni. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasferito la donna al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di viale San Francesco, oltre alla Polizia municipale.