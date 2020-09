Sparisce 36enne in viaggio per la Francia, denuncia dei familiari che non riescono più a contattarlo

PETACCIATO. Non ancora risolto il giallo della 82enne di Torella del Sannio, che appare all'orizzonte subito un altro mistero. Quello che avvolge la sorte di un 36enne di Petacciato, che era partito per andare a trovare suo fratello, in Francia, ma di cui si sono perse le tracce. N. F. le iniziali del giovane. Sono al lavoro per chiarire le ragioni di questo silenzio sia i Carabinieri che la gendarmeria d'Oltralpe. Ci sarebbero indizi e testimonianze, anche di matrice social, sulla sua presenza ancora in Italia. L'allarme è stato lanciato dai familiari, che non riescono più a contattarlo. Partito il protocollo di ricerca in ambito comunitario. Sia il cellulare che i profili social non sono attivi, ma l'indagine è coordinata dalla prefettura di Campobasso.