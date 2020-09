Dramma in centro a Termoli, 47enne si toglie la vita

TERMOLI. Dramma in centro stamani, un 47enne si è tolto la vita. L'allarme è stato dato poco dopo le 5, sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza, i Carabinieri e successivamente anche la scientifica dell'Arma. Purtroppo, i soccorritori non hanno potuto che constatare l'avvenuto decesso.