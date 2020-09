Litiga col compagno e si sente male, soccorsa e portata al San Timoteo

TERMOLI. Litigano in casa e poi esce in stato di agitazione, tanto da dover ricorrere all'intervento del 118. E' avvenuto nella zona del quartiere di San Pietro, nel tardo pomeriggio di ieri a Termoli. Una donna è stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli dall'ambulanza del 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.