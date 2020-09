Minori fuori controllo, pugni alle cassette postali e calci a vetrine e auto in via Sannitica

TERMOLI. Non è bastato il clamore della notte in cui è stata danneggiata la statua di Benito Jacovitti sul corso Nazionale e devastata anche la segnaletica del bacio al borgo antico, per citare gli episodi più clamorosi.

Nelle ore notturne in pieno centro le scorribande sono numerose e frequenti e hanno copioni differenti. E' accaduto anche in via Sannitica, dove è stata presa di mira una palazzina da balordi adolescenti.

Protagonista un gruppo di minorenni, tra i 16 e i 17 anni, che palesemente ubriachi, hanno disturbato tutto il quartiere, con veri e propri schiamazzi, prendendosela con una cassetta delle poste, danneggiata a pugni. Non contenti si sono anche esibiti in calci sferrati a vetrine e auto in sosta sempre in via Sannitica.



Comportamenti assidui e ricorrenti, che chiaramente minano la tranquillità della zona. L'episodio è stato denunciato ai Carabinieri della stazione di Termoli.