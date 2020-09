ABRUZZO-MOLISE. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Termoli e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni, e' stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incendio in un campo adiacente l'autostrada, all'altezza del km 494, con presenza di fumo sulla carreggiata. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda verso Pescara ed 1 km verso Bari per l'uscita obbligatoria a Termoli.

Chi viaggia verso Bari deve uscire a Termoli e, dopo aver percorso la viabilità' ordinaria può rientrare in autostrada a Poggio Imperiale. Percorso inverso in direzione opposta.

Sul posto sono presenti il Personale di Autostrade per l'Italia, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso.