SAN SALVO. In due fanno il bagno a San Salvo Marina: uno recuperato, l'altro disperso. E' accaduto nel pomeriggio di oggi dopo le 17. Evidentemente il mare agitato e la forte corrente hanno messo in difficoltà i due. L'uomo tratto in salvo è un 39enne polacco che è stato trasferito in codice rosso al Pronto soccorso di Vasto. Al momento del salvataggio era in ipotermia e cianotico.

E' successo nei pressi del Porto turistico, in una zona in cui in passato si sono registrate già situazioni di pericolo per i bagnanti. E' stato allertato anche l'elisoccorso. Sul posto anche sanitari del 118, Guardia Costiera, la Polizia locale e i Carabinieri. In corso le ricerche dell'altro uomo ancora disperso.

