Evade dai domiciliari a Petacciato e se ne va in Calabria, arrestato nel bar del padre

PETACCIATO. Era evaso dai domiciliari da 3 mesi, dove invece si trovava dal maggio 2019. Era confinato in casa a Petacciato, per reati connessi allo spaccio di droga. Ma violando le prescrizioni del giudice si è recato senza ovviamente alcuna autorizzazione in Calabria, precisamente a Reggio. Ha ripreso abitualmente la sua vita, frequentando parenti e amici. Parliamo del 39enne G. B. che dopo 15 mesi è stato rintracciato e arrestato dai finanzieri della compagnia di Reggio Calabria a Pentimele, nell'hinterland reggino.

Si trovava nel bar London, gestito da suo padre, niente meno. Vedendo entrare i militari delle fiamme gialle ha provato a nascondersi in bagno, ma poi non ha opposto resistenza, non avendo vie di fuga, e si è fatto arrestare. Le indagini hanno rivelato come in questa estate 2020, dopo la fuga dal Molise, ha dormito regolarmente nella sua casa di Archi e spostandosi in scooter, veicolo trovato all'esterno del locale. Per gli inquirenti la famiglia è affiliata alla famiglia De Stefano.

Il gip non ha concesso comunque la custodia cautelare in carcere chiesta dalla Procura e ora è ai domiciliari, ma a Reggio Calabria.