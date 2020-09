Ricomposta all'obitorio del cimitero la salma del 62enne clochard romeno trovato morto al parco

TERMOLI. Un infarto ha stroncato la vita di un senza fissa dimora. Il corpo senza vita del clochard, un 62enne di nazionalità romena, E, P., le sue iniziali, è stato rinvenuto nella mattinata di oggi all'interno del perimetro del parco comunale "Lapenna". Sul posto 118, coi volontari della Misericordia e la Polizia di Stato.

Purtroppo, ai soccorritori non è rimasto altro che constatare l'avvenuto decesso, per cause naturali. Il Pm di turno alla Procura di Larino ha concesso il nulla osta alla rimozione della salma, non dispondendo ulteriori accertamenti medico-legali. La salma è stata ricomposta all'obitorio del cimitero di Termoli.