Cena a Termoli con un amico e sparisce nel nulla, ansia per un 47enne di Peschici

TERMOLI. Si era recato in città per trascorrere ore liete in compagnia di un amico, ma del suo viaggio di ritorno a Peschici, da Termoli, non c'è più traccia. E' scomparso da 3 giorni, come riporta la stampa garganica (Immediato.net), «È giallo sul caso di Michele Mastromatteo, classe ’73 di Peschici, dipendente di un ingrosso di bevande. Secondo le prime informazioni disponibili, l’uomo non sarebbe più rientrato nel centro garganico dopo essere partito per una serata in Molise, a Termoli. A casa è ritornato solo l’amico che era in compagnia di Mastromatteo alla partenza. L’uomo è stato ascoltato per diverso tempo dalle forze dell’ordine. Sono in corso le indagini. Ansia a Peschici, il 47enne era piuttosto noto in paese».