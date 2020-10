Una 51enne trovata morta in casa a Difesa Grande, era deceduta da almeno due giorni

TERMOLI. Vigili del fuoco, 118 coi volontari della Misericordia di Termoli e agenti del commissariato di Polizia sono intervenuti intorno a mezzogiorno in viale Santa Maria degli Angeli. Ad allertare i soccorsi chi non riusciva a mettersi in contatto con una 51enne che abitava lì. Gli uomini del 115 sono riusciti a entrare e purtroppo hanno trovato la donna priva di vita, il decesso risalirebbe ad almeno 48 ore prima. Probabile che sarà disposto un accertamento medico-legale per chiarire la natura della morte prematura.