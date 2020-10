Rave party sventato a Mafalda dai Carabinieri

MAFALDA. Avevano organizzato un rave party ancora una volta in basso Molise, al confine con l'Abruzzo. Ma la festa è stata rovinata dall'arrivo deile forze dell'ordine.

Decine di giovani e anche adulti sono stati identificati ieri a Mafalda, nel “solito” capannone violato della ex Smi-Marrollo, peraltro sottoposto a sigilli amministrativi.

A distanza di 4 anni da quel 24 ottobre 2016, un altro rave party è stato sventato dai militari dell’Arma dei Carabinieri della compagnia di Termoli, intervenuti con una quindicina di uomini delle stazioni di Montecilfone, Palata, Mafalda e Montenero di Bisaccia, col personale del nucleo operativo e radiomobile di via Brasile. I partecipanti, che si erano dati appuntamento a Mafalda via social, provenivano da tutte le parti d’Italia, Puglia, Marche, Campania, Calabria, Abruzzo e Molise, ma anche dal Nord.

decine sono riuscite a fuggire, per evitare di finire nei guai. Saranno contestati reati di danneggiamento e invasione di terreni o edifici in concorso, come 4 anni fa, ma anche il possesso di stupefacenti e la violazione delle normative anti-Covid, visto il divieto di assembramenti, figuriamoci in un contesto già illegale alla base. L’intervento dei Carabinieri è durato dalle 8 alle 14.