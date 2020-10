TERMOLI. Ha avuto un malore alla guida, mentre transitava lungo via Corsica, il 47enne albanese, residente a Martina Franca, A. F. L'uomo si è schiantato contro un'auto in sosta, innescando una carambola che ha visto tamponate altre due vetture. Un urto particolarmente violento, quello avvenuto intorno alle 16.15, che ha visto feriti oltre al conducente anche la compagna 45enne, sempre albanese, M. V.

I due sono stati estratti dall'auto che ha tamponato le altre, in stato confusionale, ma per fortuna non hanno rimediato conseguenze fisiche particolarmente gravi, come hanno diagnosticato i medici del Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, dove sono stati trasportati subito dal 118 Molise, accorso assieme ai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. I rilievi sono stati effettuati dai Vigili urbani.