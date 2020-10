Raffica di colpi nei capannoni a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Bande specializzate razziano il basso Molise e la provincia di Campobasso. Di oggi la notizia del furto sventato sulla statale 645, di pochi giorni fa quella del furto nel garage comunale a San Giacomo degli Schiavoni. Anche il territorio di Montenero di Bisaccia è stato bersagliato. Due automezzi, attrezzature da lavoro e danneggiamenti a ben cinque capannoni in contrada Cannivieri. Serrature sventrate anche per il deposito comunale, ignoti dopo essere entrati hanno portato via diversi utensili da lavoro, ombrelloni da mare, decespugliatori e una saldatrice.

I malviventi hanno portato via diversi utensili e macchinari da lavoro oltre a ben 25 metri di ringhiere che erano pronte per la messa in posa. Tre furgoni sono entrati nel mirino dei ladri nell’azienda adiacente a quella degli infissi ma la fortuna ha voluto che sono riusciti a portare via solo un Fiat Scudo dedito al trasporto di alimenti. Gli ultimi due colpi sono stati messi a segno ai danni della centrale a biomasse e dell’impianto di asfalto e bitumi.

Qui il bottino è stato magro. I malviventi non hanno destato a fermare il loro raid notturno nonostante nella centrale erano a lavoro diversi operatori. Indagano i Carabinieri.