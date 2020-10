Auto contro scooter a Difesa Grande, ferito un 14enne

TERMOLI. Prosegue la sequela di incidenti stradali a Termoli, per fortuna senza gravi conseguenze. Stamani, intorno alle 8, scontro sul viale Santa Maria degli Angeli tra una vettura e uno scooter. Sul posto sono intervenuti i Vigili urbani e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno soccorso un 14enne. Per fortuna, nonostante l'intervento sia avvenuto precauzionalmente in codice rosso, l'adolescente si è fatto male alla caviglia, con qualche escoriazione. Nulla di grave, all'apparenza. E' stato comunque trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.