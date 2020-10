Studentessa si sente male in pullman, l'autista la porta direttamente all'ospedale

TERMOLI. Plauso al conducente dell'autobus Sati che collega Guglionesi a Termoli e che riporta in città gli studenti pendolari che frequentano il liceo delle Scienze umane nel centro bifernino. Una studentessa ha accusato improvvisamente un malore nella corsa di ritorno dopo le lezioni odierne, alle 13, col pullman in viaggio, pieno di studenti. Con prontezza, l'autista ha portato la ragazza direttamente al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, cercando di percorrere la distanza residua, circa metà tragitto, in tempi utili per evitare conseguenze alla minorenne.