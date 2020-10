Gesto spontaneo che fa la differenza, grazie dalla famiglia dell'alunna all'autista Sati

TERMOLI. La madre della studentessa minorenne protagonista, suo malgrado, dell’episodio avvenuto oggi sull’autobus Sati Guglionesi-Termoli, si è rivolta a Termolionline per ringraziare il conducente del pullman con cui la figlia stava rientrando, assieme agli altri studenti pendolari, dal liceo delle Scienze umane al terminal bus di via Martiri della Resistenza, che non ha lesinato a portare l’adolescente col mezzo pubblico direttamente al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, a causa del malore che aveva accusato più o meno a metà tragitto.

«Più volte abbiamo letto storie di ragazzi e studenti chesono stati abbandonati sul ciglio della strada perché non hanno il biglietto del pullman o l'abbonamento era scaduto. E credo che tutti noi non abbiamo approvato la decisione presa dall'autista in quelle circostanza e abbiamo dato giudizi negativi includendo tutta la categoria giudicando e stigmatizzando. Per fortuna non è sempre così... Oggi nostra figlia è stata accompagnata dall'autista del pullman al Pronto soccorso dopo aver accusato un male improvviso. Un gesto spontaneo che ha fatto la differenza. La nostra famiglia ci tiene a esprimere gratitudine all'autista che ha dimostra professionalità, grande umanità e un grandissimo senso di responsabilità».