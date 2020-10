Non ce l'ha fatta il 44enne centauro termolese, è morto a Pescara

TERMOLI. Non ce l'ha fatta purtroppo il 44enne Roberto Nardone, il centauro termolese che era rimasto gravemente ferito lo scorso 19 settembre a Vasto. E' morto nella serata di ieri presso il reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara. L'incidente avvenne in località Sant'Antonio Abate.

L'uomo in un primo momento era stato trasferito presso il San Pio di Vasto per essere stabilizzato e successivamente vista la gravità delle sue condizioni è stato trasportato nel nosocomio di Pescara.

Il 44enne perse il controllo dello scooterone su cui viaggiava, per ragioni al vaglio degli agenti della Polizia municipale di Vasto, e finì contro una recinzione di una abitazione. Il sinistro avvenne nei pressi di una curva in via Cardone. Era in sella ad un Yamaha T-Max.