Pesca abusiva sul litorale: Guardia Costiera sequestra l’attrezzatura

CAMPOMARINO. Nel tardo pomeriggio di ieri, la Guardia Costiera di Termoli è intervenuta nei pressi della foce del torrente Saccione, ricadente nel territorio del comune di Campomarino, dove era stata segnalata la presenza di attrezzi da pesca illecitamente posizionati.

A seguito degli accertamenti svolti, il personale militare intervenuto ha proceduto al sequestro di circa 150 metri di rete da posta posizionata in prossimità della riva.