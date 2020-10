Via Corsica, altro tamponamento con 4 veicoli coinvolti e feriti

TERMOLI. A distanza di 5 giorni ancora un tamponamento con 4 veicoli coinvolti in via Corsica. Se lunedì scorso l'incidente era avvenuto poco prima della rotatoria per il vecchio ospedale, stavolta è accaduto dall'altra parte, nel tratto adiacente all'ex mulino Casillo, intorno alle 10.30.

Sul posto è intervenuto il 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato la donna al volante della prima auto tamponata, la 41enne R. D. P., al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia municipale.