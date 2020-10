Arresto cardiaco mentre va a scuola, muore una ragazzina di 11 anni al Veneziale

ISERNIA. Purtroppo non ce l’ha fatta la ragazzina di 11 anni che questa mattina ad Isernia si è sentita male mentre si trovava a scuola colpita da una grave aritmia con arresto cardiaco.

Subito soccorsa e trasportata all’ospedale “Veneziale” di Iserniaè stata sottoposta ad un intervento chirurgico nel reparto di Cardiologia dove i medici le hanno applicato anche un pacemaker.

Ma la situazione era troppo grave e le speranze di riuscire a tenerla in vita con il trascorrere delle ore sono precipitate.

Una di quelle notizie di cui non vorremmo mai scrivere.

Proprio qualche settimana fa la notizia dell’11enne di Venafro che, colpito da un arresto cardiaco ad inizio agosto, ha lasciato la terapia intensiva dell’ospedale “Santobono” di Napoli dove venne ricoverato con urgenza in condizioni disperate e trasportato in ambulanza con la staffetta delle auto della Polizia Stradale.

Così come il bimbo di 6 anni che, il 21 agosto, ha avuto un arresto cardiaco mentre si trovava con la sua famiglia sulla spiaggia di Campomarino.

Provvidenziale l’intervento dei sanitari del 118 e poi il trasporto in elicottero a Roma presso l’Ospedale Pedriatico Bambin Gesù. Anche per lui, fortunatamente, il quadro clinico è andato via via migliorando.

Oggi purtroppo abbiamo dovuto scrivere un finale diverso e questo fa male anche a noi.

Per fare chiarezza su tutti i motivi di questa tragica morte è stata chiesta l’autopsia sul corpo della ragazza.