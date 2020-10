Perde il controllo della moto e rovina a terra, 35enne trasportato al San Timoteo

CAMPOMARINO. Un centauro 35enne di Larino, P. D. N., è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto all’alba sulla strada che collega Campomarino lido al paese, in via Giovanni XXIII.

Il motociclista ha perso il controllo del suo veicolo a due ruote per cause al vaglio dei Carabinieri, rovinando a terra.

Sul posto sono intervenuti anche il 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato il 35enne al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo per gli opportuni accertamenti.