Cade tra binario e rotaie alla stazione, paura per un 83enne

TERMOLI. Paura e disagi stamani alla stazione ferroviaria di Termoli, dove un anziano, l'83enne C. C., è caduto tra rotaia e binario 3. Si è procurato solo delle escoriazioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli. L'anziano è stato medicato ed è riuscito a partire. L'incidente è avvenuto all'arrivo del treno Frecciargento 8810. L'uomo ha subito escoriazioni al volto e alle braccia. Il Frecciargento, giunto alle 7.15 è poi partito alle 7.45. L'83enne doveva salire sulla carrozza ma ha messo un piede in fallo ed è caduto tra treno e banchina.